В Москве из Mercedes сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи
Теги: полиция фсб автомобиль Происшествие москва кража
В центре Москвы неизвестный украл сумку с документами из автомобиля сотрудника ФСБ. В частности, в ней находились ключи от работы, удостоверение и пропуск на объекты ведомства. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Неизвестный украл из автомобиля Mercedes сотрудника ФСБ России сумку с удостоверением его личности и пропуском на объекты ведомства. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратился 27-летний военнослужащий ФСБ, который заявил, что из его автомобиля Mercedes C300, припаркованного на улице Симоновский Вал в районе дома 14, неизвестный, разбив стекло, совершил кражу сумки Calvin Klein", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внутри находились различные документы: паспорт имя потерпевшего, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, СТС, ключи от работы, печать, а также пропуск на объекты ведомства. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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