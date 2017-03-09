Путин заявил, что в Москве ждут визита Меркель

Теги: Политика путин германия меркель

Перед Россией и Германией стоит общая задача - нормализовать двусторонние отношения. В четверг об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Российский президент также рассказал, что в нашей стране ждут с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Общая задача Москва и Берлина - полностью нормализовать отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, передает "ТВ Центр". Глава государства также отметил, что в Москве ждут визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Мы ждем с визитом госпожу федерального канцлера, прошу передать ей самые лучшие пожелания", - обратился Путин к Габриэлю.

В свою очередь, немецкий министр выразил мнение, что, несмотря на все нынешние сложности, перед Москвой и Берлином стоит общая задача - позаботиться о мире и стабильности в Европе. И для этого необходимо предпринять совместные усилия.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся. Надеюсь, что так и продолжится. Мы понимаем, где мы находимся, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены. Очень рассчитываю, что мы с вами подробно поговорим сегодня и в двустороннем плане, и в плане задач, которые можно решить только сообща, усилиями многих государств", - заявил Путин.

Читайте также:

Меркель призвала улучшить отношения с Россией

Германия всерьез воспринимает информацию WikiLeaks о ЦРУ

Путин и Меркель обсудили обострение ситуации в Донбассе