Мужчина с девушкой напали на полицейского на востоке Москвы

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СКР возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на сотрудника правоохранительных органов в Москве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кроме того, ведется розыск девушки, которая сопровождала мужчину. По данным следствия, она распылила содержимое газового баллончика в глаза полицейскому и скрылась.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совершил нападение на полицейского в Москве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта Артем Архипов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вестибюле станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии, при задержании за совершенное административное правонарушение, оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее одного удара в область лица", - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что мужчина доставлен в следственный отдел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, Иванова отметила, что в данный момент ведется розыск девушки, которая сопровождала Архипова. По данным следователей, она распылила в область глаз полицейского содержимое газового баллончика, после чего скрылась с места происшествия.

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