Билет на матч между "Ростовом" и "МЮ" выставили за миллион рублей

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Ростов-на-Дону в четверг – в предвкушении футбольного праздника. Впервые в своей истории местный футбольный клуб встретится с английской командой в рамках турнира Лиги Европы. В гости к ростовчанам приехал легендарный "Манчестер Юнайтед". Это событие вызвало настоящий ажиотаж в Ростове-на-Дону. Билеты на игру были распроданы за три часа.

На стадионе "Олимп-2" уже все готово к проведению самого ожидаемого на юге спортивного события этой весны. В четверг впервые в истории футбольный клуб "Ростов" сразится с легендарной командой "Манчестер Юнайтед", передает "ТВ Центр".

Уже за несколько часов до начала игры полиция начала выстраивать оцепление и убирать неправильно припаркованные автомобили. Самые нетерпеливые болельщики пришли на площадь еще в середине дня. Все мечтают увидеть игру "Манчестер Юнайтед". Но победы, конечно, желают своим.

Накануне "красных дьяволов" в аэропорту встречала целая армия поклонников. Каждый хотел если не прикоснуться, то хотя бы увидеть своих кумиров. На период проведения соревнований для команды гостей выкупили целый отель - других постояльцев в этот период здесь принимать не будут. Для персонала установили жесткие правила - фото и видео футболистов внутри помещения категорически запрещено. Чтобы не было соблазна, работников перед началом смены даже попросили сдать все мобильные устройства.

Первая тренировка команды Туманного Альбиона прошла под яркими лучами солнца при плюс 15 градусов. Понаблюдать за ней приехали сотни любителей футбола. Казалось бы, еще совсем недавно получить звездный автограф для обычных ростовских мальчишек было неисполнимой мечтой. И вот она - заветная подпись Ибрагимовича на авторской книге.

Все это благодаря потрясающей игре футбольного клуба "Ростов" в этом сезоне. Сначала групповой турнир Лиги Чемпионов. Волевая победа на своем поле над действующими чемпионами Германии "Баварией" 3:2. И хотя этот результат не помог команде выйти пройти дальше в турнире Лиги Чемпионов, но "Ростов" дебютирует в плей-офф Лиги Европы.

Билеты на матч были раскуплены в считанные часы, некоторые болельщики стояли за ними всю ночь. Однако купить билет в кассе удалось не многим. Чтобы попасть на заветную игру, люди готовы даже переплачивать, но цена на билеты у перекупщиков просто зашкаливает - миллион, десять и даже 50 миллионов рублей.

В ростовских спортбарах последние приготовления. Вечер обещает быть жарким. Все места забронированы еще неделю назад. Для фанатов приготовлены конкурсы и памятные призы.

Для иностранных болельщиков есть меню на английском языке. Для них же в четверг открылся центр поддержки. По официальным данным, из Англии в Ростов-на Дону приехали всего 238 человек. Не все успели оформить визы. По-видимому, не добавил желания ехать в Россию и скандальный фильм "Армия российских хулиганов", который недавно показали в Великобритании. В нем рассказывается о том, что российские фанаты якобы готовят англичанам очень горячий прием – мол, будут мстить за потасовку во время последнего Мундиаля во Франции.

Руководство "Манчестер Юнайтед" даже выпустило для своих болельщиков специальную памятку с просьбой одежду с логотипом клуба не надевать и в одиночку по городу не гулять. Чтобы доказать обратное, в четверг для иностранных журналистов даже устроили экскурсию по городу. А на матче болельщиков "Манчестера" обещают укутать в теплые пледы, тем более, что накануне гостей настоятельно просили не брать с собой в Ростов-на-Дону шапки-ушанки.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.