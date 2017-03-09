Мужчина с женщиной стреляли по бутылкам в парке на севере Москвы

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Полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые стреляли по бутылкам в парке на севере столицы. Об этом происшествии правоохранительным органам сообщили очевидцы. Инцидент произошел в столичном районе Коптево.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и женщину, которые стреляли по бутылкам в парке в столичном районе Коптево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по городу.

"В четверг вечером в полицию поступило сообщение от граждан, что в парке в проезде Черепановых мужчина и женщина стреляют из пистолета по бутылкам", - говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия приехали полицейские. Они ведут поиски подозреваемых.

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