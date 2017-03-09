Никита Джигурда стал гражданином ДНР

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Известный артист Никита Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой народной республики. По его словам, это решение было обусловлено несогласием с официальной политикой Киева.

Актер Никита Джигурда 9 марта получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении на сайте ДНР.

"Я родился в Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир", — отметил Джигурда.

Артист также призвал Киев к мирному решению конфликта в Донбассе. "Даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы. Здесь, на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно. Ведь если бы жители Республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос. Именно поэтому я выступаю за мир и дружбу", - подчеркнул он.

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