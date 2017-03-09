Путин обсудил с главой МИД ФРГ гонку вооружений

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Российский президент Владимир Путин обсудил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем необходимость предотвращения нового витка гонки вооружений. Об этом сообщил в четверг источник в германской делегации. По его словам, беседа носила "хороший и интенсивный характер".

Источник в германской делегации раскрыл некоторые детали переговоров президента России Владимира Путина и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля. Об этом сообщает ТАСС.

"Они подчеркнули заинтересованность в нормальных конструктивных отношениях между двумя странами, особенно на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью в Европе. Нового витка гонки вооружений необходимо избежать", - сказал источник, отметив "хороший и интенсивный характер беседы".

Ранее Путин отметил, что перед Россией и Германией стоит общая задача - нормализовать двусторонние отношения. Российский президент также рассказал, что в нашей стране ждут с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал "Интерфаксу", что визит канцлера Германии, которого ожидают в Москве, не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.