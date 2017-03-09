Тимакова: бухгалтерия необходима в отношениях с Белоруссией

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По словам пресс-секретаря премьер-министра России, бухгалтерия необходима даже в отношениях с такими близкими странами, как Белоруссия. Наталья Тимакова отметила, что правительство в своей работе обязано учитывать торгово-экономические отношения с другими государствами. Она также добавила, что Минску стоит помнить о том, что объем кредитов, полученных белорусскими партнерами от России, превышает 6 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что бухгалтерия необходима даже в отношениях с самыми близкими странами. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером как Белоруссия, - это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги", - сказала Тимакова.

По ее словам, Минску также нужно помнить о том, что объем кредитов, полученных белорусскими партнерами от России, превышает 6 миллиардов долларов.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе отношений его страны и Москвы. В связи с этим он отметил, что удивлен заявлениям своего "закоренелого друга" премьер-министра России Дмитрия Медведева, которые он произнес на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Бишкеке.

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