Туск переизбран председателем Евросовета

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Действующий председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на новый срок. За его кандидатуру проголосовало большинство участников саммита ЕС в Брюсселе. Он останется на своём посту до ноября 2019 года, несмотря на то, что против его кандидатуры выступила Польша, которую Дональд Туск и представляет в ЕС.

Лидеры стран Евросоюза проголосовали за переизбрание Дональда Туска на пост председателя Евросовета. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он был премьер-министром польского правительства и возглавлял партию "Гражданская платформа". Нынешние польские власти обвинили Туска в нарушении кодекса непредвзятости, и вмешательстве во внутренние дела страны. Кроме того, они считают, что сама процедура избрания председателя Евросовета несовершенна.

В Варшаве отметили, что впервые в истории европейские лидеры поддерживают кандидата вопреки позиции его собственной страны. На это глава Европарламента заявил, что возражения польских властей - это внутренняя проблема Польши.