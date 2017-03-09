РПЦ начнет отмечать День святого Патрика

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В РПЦ решили начать отмечать День святого Патрика. Он будет ежегодно праздноваться 30 марта. В Церкви отметили, что это решение было принято на основании сведений о почитании различных святых в западноевропейских епархиях РПЦ, а также в других православных церквях.

В Русской православной церкви приняли решение отмечать День святого Патрика ежегодно 30 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

"В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых - святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик", - сказал Легойда.

Он отметил, что формирование перечня святых проводилось на основании сведений об их почитании в западноевропейских епархиях РПЦ, а также в других православных церквях.

День святого Патрика ежегодно отмечается в западных странах 17 марта, в день земной кончины небесного покровителя Ирландии. Он празднуется католической и некоторыми протестантскими церквями. РПЦ будет отмечать День святого Патрика 30 марта, так как это 17 марта по старому стилю.