МИД: Киев использует Международный суд для политизированных обвинений

Теги: Политика мид украина

Украина использует международный суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений. Об этом в четверг заявили в МИД России.

Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий в связи со слушаниями в Международном Суде ООН по запросу о введении временных мер по иску Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

"Россия изложила свою позицию: Украина использует Суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции Суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму", - сообщили в МИД России.