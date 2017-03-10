Суд Южной Кореи отстранил Пак Кын Хе от должности

Теги: В мире южная корея отставка

Президент Южной Кореи лишилась своего поста. В пятницу Конституционный суд страны утвердил импичмент Пак Кын Хе. Она покинет президентский дворе уже 10 марта. Выборы нового главы государства пройдут через 60 дней.

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она покидает свой пост и лишается президентской неприкосновенности. Это позволит прокуратуре допросить экс-главу государства о её причастности к громким коррупционным делам. В частности, связанным с подругой Пак Кын Хе, которая незаконно заставляла бизнесменов вносить многомиллионные пожертвования в два неправительственных фонда.

При этом, сама она не занимала официальных должностей. Следствие предполагает, что президент могла быть непосредственно вовлечена в эту преступную деятельность. Разразившийся несколько месяцев назад скандал спровоцировал массовые антиправительственные выступления. И в пятницу митингующие приветствовали решение Конституционного суда. Теперь Южную Корею ждут досрочные выборы главы государства. Они должны пройти в течение двух месяцев.