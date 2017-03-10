Вооруженный топором иностранец устроил бойню в Дюссельдорфе

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Уроженец Югославии с топором совершил нападение на посетителей вокзала Дюссельдорфа. Пострадали семь человек, еще трое получили серьезные травмы. По данным полиции, мужчина имеет проблемы с психикой.

До семи возросло число пострадавших во время нападения на железнодорожном вокзале в германском Дюссельдорфе. Трое из них получили серьезные травмы, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером мужчина с топором атаковал пассажиров не только в здании вокзала, но и на платформе. Позже он попытался скрыться от полиции и, спрыгнув с моста, сам получил травмы. Сейчас 36-летний выходец из бывшей Югославии задержан.

В заявлении правоохранителей отмечается, что подозреваемый определенно имеет проблемы с психикой.

Вокзал Дюссельдорфа до сих пор не возобновил работу. Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. Уже известно, что версия теракта не рассматривается.