В швейцарском Базеле неизвестные расстреляли посетителей кафе
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Два человека погибли в результате стрельбы в кафе в швейцарском городе Базеле. Еще один человек получил тяжелые ранения. Сейчас полиция ищет преступников.
В швейцарском Базеле этой ночью двое неизвестных расстреляли посетителей кафе, передает "ТВ Центр". Два человека были убиты и один получил тяжелое ранение. Подозреваемые сбежали до приезда полиции и сейчас идет их поиск. Площадь вокруг кафе оцеплена. Криминалисты обнаружили на месте преступления шесть пуль. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.