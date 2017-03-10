Польша не подписала итоговый документ саммита ЕС из-за Туска

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Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза из-за переизбрания Дональда Туска председателем Европейского совета. Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло. В Польше Туск возглавляет партию, находящуюся в оппозиции действующей власти.

Варшава отказалась подписывать итоговую декларацию саммита ЕС, на котором на новый срок переизбирали председателя Евросовета Дональда Туска. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Премьер-министр Польши Беата Шидло бойкотировала документ и заявила, что без согласия всех сторон, саммит не будет признан состоявшимся. Она обвинила Туска, который являлся представителем оппозиционной партии, в нарушении кодекса непредвзятости, и вмешательстве во внутренние дела Польши. Саму процедуру избрания она назвала несовершенной.

Шидло также отметила, что впервые в истории европейские лидеры поддерживают кандидата вопреки позиции его собственной страны. Тем не менее, Дональд Туск был переизбран на ближайшие два с половиной года. За него отдали свои голоса главы остальных 27 государств ЕС. Позицию Варшавы в Европарламенте назвали внутренней проблемой Польши.