Пенс накажет виновных в публикации материалов ЦРУ на Wikileaks

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США готовы сделать все необходимое для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стоят за публикацией материалов, касающихся работы ЦРУ на сайте WikiLeaks, заявил вице-президент этой страны Майкл Пенс. По его словам, утечка информации произошла около года назад, при администрации Барака Обамы.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов предпринять все необходимые меры для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, стоящих за публикацией материалов, касающихся работы ЦРУ на сайте WikiLeaks.

В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что речь может идти об "одном из наиболее значимых подрывов национальной безопасности в последнее время". При этом он отметил, что утечка информации произошла около года назад, при администрации Барака Обамы.

По словам Пенса, сейчас Вашингтон проводит тщательные проверки опубликованных материалов. В частности, устанавливается их подлинность, информирует ТАСС. Он добавил, что власти США "не пожалеют сил, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за утечкой информации".

Вместе с тем, Пенс не ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон предъявить какие-либо обвинения из-за публикации основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

8 марта на сайте WikiLeaks была опубликована часть документов ЦРУ, которая состоит из примерно девяти тысяч материалов и файлов. Они содержат информацию о тайных хакерских операциях США.

На произошедшее уже отреагировали в МИД Германии. Там рассказали, что серьезно относятся к публикации документов. В то же время внешнеполитическое ведомство заявило о невозможности оценить их подлинность.

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