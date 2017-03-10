Спасатели обнаружили тело мужчины после пожара на севере Москвы

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В выселенном доме на севере Москвы произошел пожар. После ликвидации огня пожарные обнаружили труп мужчины.

В ночь на пятницу на севере Москвы произошло возгорание выселенного дома. После ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте тело погибшего мужчины.

Инцидент произошел в одноэтажном выселенном здании по адресу Старопетровский проезд, дом 10а. По предварительным данным, произошло возгорание мусора на площади 10 квадратных метров, сообщает агентство "Москва".

Полиция устанавливает личность погибшего.