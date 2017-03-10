Россию не пустят на встречу коалиции по борьбе с ИГ в Вашингтоне

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В Вашингтоне 22 марта состоится министерская встреча стран-участниц коалиции США по борьбе с "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России). Участие в переговорах примут представители 68 государств. Как отметили в Госдепартаменте США, Россия на встрече представлена не будет, так как не входит в коалицию.

В Вашингтоне 22 марта пройдет встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции на министерском уровне. Участие в переговорах примут представители 68 государств. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на исполняющего обязанности официального представителя Госдепартамента Марка Тонера.

"22 марта госсекретарь Тиллерсон примет министров иностранных дел и высокопоставленных представителей государств глобальной коалиции, которая работает с целью уничтожить ИГ", - сказал он.

По словам Тонера, эта встреча станет первой в полном составе с декабря 2014 года. Дипломат отметил важность нынешнего этапа борьбы с ИГ, и заявил, что коалиция воспользуется встречей, чтобы нарастить усилия по разгрому террористов в Ираке и Сирии. В ходе переговоров министров, по словам Тонера, состоится "детальная дискуссия" о приоритетах коалиции. Кроме того, будет обсуждаться гуманитарный кризис в Ираке и Сирии. Представитель Госдепа подчеркнул, что Россия не будет представлена на встрече, так как не входит в состав коалиции.

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