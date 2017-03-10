ВКС России получат 16 новых Су-34 в 2017 году

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Воздушно-космические силы России в этом году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, хорошо зарекомендовавших себя в боевых действиях в Сирии.

В ВКС России в 2017 году поступит 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, общий объем заказа составит 92 таких самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Борисова.

"Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34", - заявил он во время посещения Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Борисов отметил, что Су-34 показал себя с лучшей стороны во время выполнения боевых действий в Сирии.

"Самолет зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", - добавил он.

Самолет Су-34 – фронтовой бомбардировщик, способный выполнять боевые действия при любой погоде и времени суток. Самолет использует преимущества малых высот, способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.