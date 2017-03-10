Трое пассажиров ограбили таксиста на юге Москвы

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Водителя такси ограбили на Чертановской улице в Москве. Злоумышленники были пассажирами автомобиля. В какой-то момент один из них накинул шоферу ремень на шею и попытался его задушить. Его сообщники забрали деньги, телефон и планшет, после чего, скрылись вместе с ним. Водитель остался жив.

Трое мужчин ограбили таксиста на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший водитель обратился в полицию 9 марта с заявлением о разбое. Инцидент произошел на Чертановской улице. Установлено, что трое неизвестных были пассажирами в автомобиле Skoda Rapid.

Изначально ситуация могла окончиться трагично. Сидящий сзади мужчина накинул на шею водителю ремень и начал его душить. В этот момент сообщники забрали у шофера сотовый телефон, планшетный компьютер и деньги, после чего, скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело.