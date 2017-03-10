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Бывший губернатор Калифорнии и бессменный терминатор всех времен и народов Арнольд Шварценеггер может вернуться в политику. Как сообщили представители республиканской партии, актер может попытаться избраться в Сенат в 2018 году в качестве независимого кандидата.

Вечный терминатор и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер может вернуться в большую политику. 69-летний актер может баллотироваться в Сенат Конгресса США в 2018 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии.

При этом, по их данным, избираться Шварцнеггер будет, скорее всего в качестве независимого кандидата. Его политическая платформа будет противоположностью курса действующего президента США Дональда Трампа. Официальный представитель актера Дэниел Кетчелл также не исключил возвращения Шварцнеггера в политику.

"Сейчас Шварцнеггер сосредоточен на использовании своей платформы, чтобы привнести в Вашингтон чуткость и слаженность в борьбе за перераспределение реформ, как мы сделали это в Калифорнии. Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели", - сказал он.

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