В Сирии бывшие боевики массово переходят на сторону правительства

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В сирийском Алеппо боевики, попавшие под амнистию, несмотря на угрозу жизни со стороны террористов, продолжают складывать оружие. Все они проходят проверку. Те, кто решил вступить в сирийскую армию, получают необходимую амуницию. Процесс обеспечивают старейшины при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Восемь мужчин разного возраста, у каждого свои страницы биографии, и одна общая - военная. В автобусе восемь боевиков. Взять в руки оружие заставила либо нужда (за уничтожение своего народа хорошо платили и кормили), либо страх.

"Когда боевики захватили наш город, они заставили меня работать на них. Мне дали оружие и приказали охранять блокпост. Ещё пригрозили: попытаешься бежать - убьём. Постоянно издевались. Посмотрите на моё лицо", - рассказывает Иосиф Боддака.

На руках этих мужчин нет крови мирных людей. Желающих встать на сторону правительственных сил сначала проверяют спецслужбы, отмечает "ТВ Центр". Такую возможность сложившим оружие предоставил лично президент. Введённая в прошлом году амнистия для боевиков результативна. Счёт сдавшихся идёт на тысячи.

"Руководство страны гарантирует полную амнистию гражданам Сирии, воевавшим на стороне террористов, но решившим прекратить это ужасное дело. Все механизмы амнистии абсолютно прозрачны. Государство гарантирует свободу каждому. Мы заинтересованы в налаживании мирной жизни", - председатель партии "Баас" в провинции Алеппо Фадель Наджар.

Гарантом амнистии выступает центр по примирению враждующих сторон. Российские офицеры также изучают личные дела бывших боевиков. Помогают сирийским коллегам в юридических вопросах.

"Сдавшиеся боевики проверены местными властями и после проверки их отпускают домой. При содействии центра по примирению мы помогаем отслеживать списки", - говорит заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в Алеппо Андрей Котенок.

Все амнистированные в кратчайшие сроки должны вернуться к мирной жизни. У многих есть семьи. Мужья не видели жён и детей несколько лет. Кто-то желает остаться на фронте. Только по другую сторону. А это отличная возможность рассказать бывшим соратникам о ложном следе на выбранном ими пути. У тех, кто воюет против своего народа, но пока не совершил непоправимого, есть время сложить оружие до 30 июня.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.