В боливийском монастыре поселился пес-монах

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Монахи боливийского монастыря приютили бездомного шнауцера по кличке Кармело. Пес стал очень популярным в интернете. Монахи даже жалуются на повышенное внимание журналистов к Кармело.

Бездомный пес породы шнауцер по кличке Кармело поселится во францисканском монастыре города Кочабамба, Боливия. Фотографии животного опубликовал на своей странице в Facebook профессор местного университета Касмер Мариус Капрон.

Молодой шнауцер поселился в обители совсем недавно и подружился с местными монахами, которые охотно попозировали на фотографиях с питомцем. По их словам, жизнь Кармело состоит в основном из бега и игр.

Отмечается, что католический святой Франциск Ассизский является покровителем животных, а пес Кармело стал своего рода талисманом монастыря.

Зоозащитники надеются, что подобный пример станет показательным для милосердного отношения к животным.