По-настоящему весенняя погода будет в выходные в Москве

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Погода продолжает радовать жителей Москвы и Подмосковья. В пятницу и в выходные в столичном регионе будет до +8 градусов.

Погода в столичном регионе в четверг побила температурные рекорды, передает "ТВ Центр". Накануне днем главная метеостанция Москвы в районе ВДНХ зафиксировала около десяти градусов тепла. Это на семь десятых выше, чем достижение двухлетней давности.

Из-за аномально теплых температур в столице растаял практически весь снег, а на некоторых улицах даже распустились первые цветы. Такую неожиданно раннюю весну принес в регион субтропический антициклон из Средней Азии.

В пятницу и в предстоящие выходные в Москве будет солнечно и до 8 тепла. Не исключены и новые погодные рекорды.