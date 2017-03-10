Госдума защитит чувства патриотов и театралов

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Неуважительное отношение к памятникам национального и патриотического значения могут приравнять к оскорблению чувств верующих. С такой инициативой выступила комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Неуважительное отношение к памятникам национального и патриотического значения могут приравнять к оскорблению чувств верующих. С такой инициативой выступила комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, пишет газета "Известия". Предложения будут переданы в Госдуму.

По словам председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, это единственный способ "не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными".

Он добавил, что кроме храмов, действие закона об оскорблении чувств должно распространяться на музеи, исторические памятники, а также другие объекты, такие как Вечный огонь.

Вместе с тем, Дискин подчеркнул, что понятие оскорбление чувств не должно касаться содержания спектаклей. Он добавил, что недовольные постановкой или выставкой могут протестовать у входа в театр или музей, не посягая на социальное пространство тех, кто сделал свой выбор.