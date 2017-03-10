Стала известна дата выхода седьмого сезона "Игры Престолов"

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Показ седьмого сезона сериала "Игра Престолов" начнется 16 июля.

Канал HBO покажет первую серию седьмого сезона сериала "Игра Престолов" 16 июля. Об этом сообщается на официальной странице сериала в Twitter.

Сериал "Игра Престолов" канала НBO создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

В сентябре 2016 года шестой сезон был номинирован на 23 награды телевизионной премии "Эмми", установив абсолютный рекорд по количеству этих премий.