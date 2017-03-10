Объем продаж некачественной водки в России возрос до 6,1%

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Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении в России, объем продаж некачественной водки вырос в два раза по сравнению с прошлогодними показателями - до 6,1%. Эксперты отмечают, что производителям приходится экономить на качестве продукции по ряду причин.

Доля продаж некачественной водки выросла в два раза по сравнению с прошлогодними показателями – до 6,1%. В свою очередь, количество вредного для здоровья вина снизилось с 1,5% до 1%, а пива – с 4,3% до 1,3%. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране, пишет газета "Известия".

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что производителям приходится экономить на качестве продукции по причине падения реальных доходов населения, а также увеличения себестоимости алкогольных напитков из-за роста ставки акциза на алкоголь и накладных расходов. По его словам, спирт может быть низкого качества, кроме того, на производстве порой плохо подготавливают воду. Все это, вероятно, привело к тому, что во время анализа могло быть выявлено превышение допустимых норм.

Кроме того, часто производители экономят на спирте. Вместо зернового они используют его дешевые заменители или синтетический спирт, который может нанести ущерб организму. Такая проблема есть даже у легальных заводов. Эксперты считают, что снизить количество отравлений можно только борьбой с алкоголизацией населения.

При этом, Дробиз подчеркнул, что в легальных торговых сетях водка безопасна, благодаря внедрению ЕГАИС — автоматизированной системы для государственного контроля за объемом производства и оборотом этилового спирта.