Два человека погибли во время столкновений из-за импичмента Пак Кын Хе

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Решение об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе привело к столкновениям у здания Конституционного суда страны. По последним данным, двое протестующих погибли. В драке со сторонниками Пак Кын Хе травмы получил один из репортеров.

Решение Конституционного суда Южной Кореи, который утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе, привело к массовым беспорядкам в центре Сеула. Об этом сообщает "ТВ Центр". Там происходят столкновения между сторонниками отстраненной главы государства и её противниками. По последним данным, погибли, по меньшей мере, два человека. Манифестанты также нападают на журналистов. Один из них получил серьезную травму.

На этом фоне Пак Кын Хе покидает свой пост и лишается президентской неприкосновенности. Это позволит прокуратуре допросить экс-главу государства о её причастности к громким коррупционным делам. В частности, связанным с подругой Пак Кын Хе, которая незаконно заставляла бизнесменов вносить многомиллионные пожертвования в два неправительственных фонда. При этом, сама она не занимала официальных должностей.

Следствие предполагает, что президент могла быть непосредственно вовлечена в эту преступную деятельность. Разразившийся несколько месяцев назад скандал спровоцировал массовые антиправительственные выступления. Теперь Южную Корею ждут досрочные выборы главы государства. Они должны пройти в течение двух месяцев.