Долгов: ИГ близко к поражению, но их идеология будет жива

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Запрещенная в России группировка "Исламское государство" близко к поражению. Все силы, действующие на Ближнем Востоке, направлены против ИГ. Однако, как рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сама идея создания исламского государства будет поддерживаться частью мусульман.