Долгов: ИГ близко к поражению, но их идеология будет жива
Теги: сирия ирак События. 25-й час иг
Запрещенная в России группировка "Исламское государство" близко к поражению. Все силы, действующие на Ближнем Востоке, направлены против ИГ. Однако, как рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сама идея создания исламского государства будет поддерживаться частью мусульман.
Против "Исламского государства" направлены все силы, действующие на Ближнем Востоке. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, ИГ близко к полному уничтожению. Однако, по словам эксперта, сама идея создания идеального исламского государства не нова, и она по-прежнему будет возникать у части мусульман даже после уничтожения ИГ.
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