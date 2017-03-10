В Ростове локализовали пожар на складе запчастей

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Пожарные локализовали возгорание на складе резинотехнических изделий в Ростове-на-Дону. В тушении пожара задействованы почти 100 человек.

В Ростове-на-Дону в пятницу утром локализован крупный пожар на складе комбайнового завода, передает "ТВ Центр". Возгорание на площади 800 квадратных метров началось ночью. Частично обрушились третий и четвертый этажи здания, где хранились резинотехнические изделия.

Из-за повышенной сложности, к ликвидации огня привлечены более 90 человек и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. В районе происшествия наблюдается сильное задымление. Однако, по данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы. Сейчас идет проливка и разбор конструкций. Причины возгорания выясняются.