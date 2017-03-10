Россиянин умер после заселения в отель на острове Пхукет

Теги: таиланд Происшествие смерть

Приехавший на остров Пхукет 55-летний турист из России потерял сознание спустя несколько часов после заселения в отель. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать россиянина, но он скончался по дороге в больницу. Причина смерти пока неизвестна.

В Таиланде на острове Пхукет 55-летний турист из России скончался спустя несколько часов после заселения в отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

В отеле мужчина, приехавший на отдых вместе с супругой, резко почувствовал себя плохо, после чего, потерял сознание. Администрация гостиницы тут же вызвала медиков.

Врачи приняли решение о госпитализации, но россиянин скончался по дороге в больницу. Причина смерти выясняется.

В российском посольстве отметили, что уже знают о произошедшем.