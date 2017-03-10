По факту обнаружения тела мужчины на востоке Москвы возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире на Сиреневом бульваре в Москве. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР столицы Юлия Иванова, для допроса в следственные органы доставлена жена убитого. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на востоке Москвы. Об этом сообщила TVC.ru старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице.

"В четверг, 9 марта, в квартире одного из жилых домов по Сиреневому бульвару было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения в области шеи. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Убийство", - сказала она.

По ее словам, для допроса в следственные органы была доставлена супруга убитого. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее об обнаружении тела мужчины в квартире на Сиреневом бульваре сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в Главном управлении МВД столицы.

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