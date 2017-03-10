Мутко не допустили до выборов в Совет ФИФА

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Глава РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА, в связи с чем ему отказано в праве баллотироваться в Совет организации. Выборы должны пройти на 41 Конгрессе УЕФА, который состоится в Хельсинки 5 апреля.

Вице-премьер России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не сможет баллотироваться в Совет ФИФА, так как не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Об этом сообщает "Интерфакс".

Выборы европейских членов Совета ФИФА должны пройти на 41 Конгрессе УЕФА, который состоится в Хельсинки 5 апреля. Четверо кандидатов будут избраны на четыре года.

В июле 2016 года стало известно, что Международный Олимпийский Комитет (МОК) не допустит Мутко, занимавшего на тот момент пост министра спорта, на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Причина в том, что он упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Между тем, ТАСС отмечает, что отстранение Мутко не связано с исследованием ФИФА фактов из доклада Макларена. Это сделано с целью уменьшить влияние государственных структур на футбол.

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