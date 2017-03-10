Госдума одобрила во втором чтении уголовную ответственность за зацепинг

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Госдума одобрила во втором чтении законопроект об усилении ответственности для "зацеперов" и хулиганов с лазерными указками, которые ослепляют пилотов.

Государственная Дума одобрила во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для нарушителей общественного порядка на транспорте. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За хулиганство и дебош будет грозить до пяти лет лишения свободы. Эта норма коснется и пьяных авиапассажиров, которые в последнее время часто устраивают драки на борту самолетов.

Отдельно в законопроекте предусмотрена ответственность за хулиганские действия, совершенные вне транспорта. Это касается людей, которые лазерными указками ослепляют пилотов самолетов, и так называемых зацеперов, катающихся на крышах поездов. Сейчас за это предусмотрена максимальная ответственность - штраф в тысячу рублей. Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.