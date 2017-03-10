Сторонники Пак Кын Хе попытались штурмом взять Конституционный суд

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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе окончательно отстранена от власти. Такое решение принял Конституционный суд страны. На улицы Сеула вышли тысячи сторонников и противников импичмента. В результате стихийный митинг перерос в столкновения. Два человека погибли.

Решение Конституционного суда Южной Кореи можно назвать беспрецедентным — первый в истории республики импичмент первой женщине-президенту. Накануне все восемь судей были взяты под усиленную охрану спецслужб, передает "ТВ Центр". Но и после оглашения решения, которое в прямом эфире транслировалось на всех площадях и вокзалах, вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной готовности. На улицы вышли десятки тысяч человек. Одни встречали историческое решение ликованием, другие разочарованием.

Пока одни скачут и плачут от счастья, симпатизирующие отстраненной от власти Пак Кын Хе вымещают разочарование с помощью кулаков. Сторонники теперь уже экс-президента устроили потасовку с полицией. Жертвами беспорядков стали два человека, по некоторым данным, от множественных травм головы скончался 72-летний мужчина. Еще несколько человек получили ранения.

Пак Кын Хе вступила в должность президента Южной Кореи в феврале 2013 года. Тучи над главой республики сгустились осенью 2016-го. Тогда всплыла информация о том, что близкая подруга Пак диктовала первому лицу государства важнейшие политические решения и имела доступ к секретным документам, а также вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций якобы для своих благотворительных фондов, а на самом деле пополняла исключительно личный бюджет.

На фоне разгоревшегося скандала был арестован фактический глава компании Samsung. Якобы именно он давал взятки приятельнице президента в обмен на преференции для бизнеса. Обвинение в коррупции было предъявлено и самой Пак Кын Хе. Общество не забыло и крушение парома "Севоль", в результате которого погибли почти 300 человек. Тогда президента обвинили в преступном бездействии. Позже ей пришлось извиняться за то, что правительство не смогло принять верных решений в первые же дни спасательной операции.

От своих обязанностей Пак Кын Хе была отстранена еще в декабре прошлого года. Импичмент главе государства объявил парламент, а Конституционный суд признал это решение законным. Пропрезидентская партия оспаривать это не намерена. Ее представители принесли извинения за то, что не оправдали надежд избирателей. Главная оппозиционная политическая сила страны — партия "Минчжудан" празднует победу.

После решения Конституционного суда Пак Кын Хе должна немедленно освободить государственную резиденцию. Она лишается всех полагающихся бывшим президентам привилегий. Утратит она и неприкосновенность, что развязывает руки прокуратуре. В течение 60 дней в Южной Корее должны пройти досрочные президентские выборы. Ориентировочно они состоятся 9 мая.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".