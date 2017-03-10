WADA запустило мобильное приложение для информаторов

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Всемирное антидопинговое агентство запустило мобильное приложение, с помощью которого любой желающий сможет сообщить о предполагаемом случае нарушения антидопинговых правил.

WADA запустило специальное мобильное приложение для сообщений о допинговых нарушениях в спорте. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Скачав его на телефон, можно рассказать, кто принимает запрещённые препараты. Таким образом человек становиться информатором Всемирного антидопингового агентства. В организации пообещали соблюдать конфиденциальность. Как заявили в WADA, независимое расследование в отношении российских спортсменов началось именно благодаря информаторам.

На днях стало известно, что на эти скандальные разбирательства WADA потратило почти четыре миллиона долларов. Несмотря на внушительные затраты, доказательства употребления запрещённых препаратов нашими атлетами так и не были найдены.