"Ростов" сыграл вничью с Manchester United в Лиге Европы

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В Ростове-на-Дону всю ночь отмечали результаты футбольной встречи местного клуба и легендарного английского Manchester United. Игра прошла при полных трибунах. В Россию прилетели сотни болельщиков из Великобритании. И, похоже, этот матч им запомнится не только великолепной игрой, но и необычайным гостеприимством россиян.

Футболисты Manchester United и английские болельщики выходили из автобусов в Ростове с напряжёнными лицами. Перед поездкой руководство клуба проинструктировало соотечественников: клубные шарфы не надевать, в одиночку по улицам не ходить, мол, русские фанаты непредсказуемы и опасны. Самым смелым напомнили о потасовках во время мундиаля во Франции. Поэтому сотни крепких парней, собравшихся возле автобусов, вызвали у гостей вполне определённые эмоции, передает "ТВ Центр".

Однако, как только первые британцы выходят из машин, толпа разражается аплодисментами. Люди подходят за автографами.

Этим событием город жил всю неделю. Цены на билеты у перекупщиков доходили до абсурда – ходят слухи о 50 миллионах рублей за возможность вживую посмотреть на противостояние "Ростова" и легендарных "красных дьяволов". Тысячи фанатов, не попавших на стадион, собирались в спорт-барах, где болели за своих и признавались в любви к гостям.

"Мы 20 лет болели за Manchester, но сегодня мы болеем только за "Ростов". Мы мечтали об этом, наверное, всю жизнь, чтобы к нам приехал Manchester", - говорит болельщик Дмитрий Кондрашин.

А приехавшим в Ростов 238 иностранным болельщикам приготовили подарки — сначала экскурсию по городу в сопровождении мисс России и посла Чемпионата мира по футболу Виктории Лопырёвой, а ближе к матчу – тёплые пледы цвета английской команды.

За игрой можно было следить и на улице: прямая трансляция шла на большом экране в центральном парке. Порядок охраняла конная полиция, однако её помощь так и не понадобилась. Хотя накал страстей в первом матче 1/8 финала Лиги Европы явно зашкаливал.

Итог поединка: 1:1. Команда Жозе Моуринью впервые пропустила гол за последние пять матчей в Лиге Европы. Лёгкое разочарование от результата есть и у гостей, и у хозяев. Но не разочарование от игры.

Ответная встреча "Ростова" и Manchester United в рамках Лиги Европы пройдёт 16 марта в английском Стретфорде. А в 2018 году Ростов впервые в истории примет матч Чемпионата мира.

Кирилл Парменов, Валентин Мурзин. "ТВ Центр".