Прооперированная 500-килограммовая женщина чувствует себя хорошо

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В Индии успешно прооперировали самую тяжёлую в мире женщину. До вмешательства врачей пациентка весила почти полтонны. Из 36 лет своей жизни 25 она провела лёжа в кровати, не могла даже сидеть. Чтобы сделать операцию женщине пришлось самостоятельно похудеть на 100 килограммов, иначе хирурги просто отказывались от операции.

Иман Ахмад Абдулати настолько хороший человек, что ее так чрезмерно много, но 500 килограммов, которые долгие годы весила женщина, теперь история книги рекордов Гиннеса. Индийские врачи всего за три недели помогли египтянке сбросить сто кило, передает "ТВ Центр".

Жидкая диета, операция по откачке жира и уменьшение желудка на 15%, - вот залог успеха стремительного похудения. Команда врачей во главе с Муффазалом Лакдавалой сотворила чудо. Непомерные объемы долгие годы осложняли жизнь его пациентке. Из своих 36 лет египтянка Иман Ахмад Абдулати 25 лежала в кровати. Не могла обслуживать себя, есть без посторонней помощи и даже сидеть. Еще в детстве ей поставили диагноз "слоновья болезнь", она перенесла инсульт. История женщины стала известна в Индии.

Впервые за несколько десятков лет Иман Абдулати покинула родной дом в Александрии. Строительный кран перенес ее постель на улицу, а грузовик довез до аэропорта. В индийский Мумбаи пациентку привез грузовой борт. Обычному пассажирскому самолету перевезти такую тяжелую женщину не под силу. Путь до больницы Иман проделала, лежа в кровати.

Деньги на лечение Абдулати собирали всем миром - родственники организовали онлайн-кампанию. Сама Иман верит, что благодаря операции и последующей диете в ближайшие полгода сбросит еще 200 килограммов. Врачи надеются, что к окончанию лечения пациентка снова научится сидеть и без посторонней помощи начнет принимать пищу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".