"Победа" открыла продажу авиабилетов в Турцию

Теги: турция авиакомпания билет полет

"Победа" открыла продажу билетов в Турцию. Билеты на рейсы лоукостера в эту страну будут стоить 999 рублей.

Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов из Москвы в Турцию, рейсы будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полеты по этому направлению начнутся 21 апреля и будут выполняться три раза в неделю, сообщает агентство "Москва".

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что традиционно самые дешевые билеты будут стоит 999 рублей с учетом всех сборов. На первом рейсе предложено не менее 20% билетов по такой цене.