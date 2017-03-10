Россия разрешила Турции поставку гвоздик и некоторых видов овощей

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Правительство России подписало постановление о снятии запрета на поставку гвоздик и некоторых видов овощей из Турции. Теперь через границу разрешено провозить свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежую или охлажденную цветную капусту и капусту брокколи, а также соль.

Турция вновь может поставлять в Россию гвоздики и некоторые виды овощей. Запрет, введенный 1 января 2016 года, был снят российским правительством, информирует "Интерфакс".

Из-под запрета, в частности, выведены свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежая или охлажденная цветная капуста и капуста брокколи. Также снят запрет на поставки соли.

Постановление подписано 9 марта 2017 года.

С января 2016 года правительство России ввело запрет на поставки из Турции ряда овощей, в том числе, томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи. В этот список попали также огурцы и корнишоны, цитрусовые и другие овощи и фрукты, а также земляника и клубника.

Данное решение было принято после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Это произошло в небе над Сирией.

В июле 2016 года турецкая сторона принесла официальные извинения за тот инцидент. В результате, 9 октября кабмин отменил запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, в том числе, нектаринов, и слив.

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