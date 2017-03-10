В Москве задержали активиста Ильдара Дадина

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Активиста Ильдара Дадина задержала полиция. Он устроил одиночный пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Дадин требовал отставки главы ФСИН Александра Тереха.

Полиция задержала в Москве активиста Ильдара Дадина, устроившего одиночный пикет у здания ФСИН. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс".

Дадин вместе с оппозиционером Львом Пономаревым поочередно проводили одиночный пикет у здания ФСИН. Они призывали отправить в отставку главу ведомства Александра Тереха. Полиция попросила активиста предъявить документы. Дадин попросил полицейских зачитать основания для проверки документов, после чего был задержан. Пономарев продолжил одиночный пикет.

В 2015 году Ильдар Дадин был осужден за неоднократное нарушение правил пикетирование. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет. В конце февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в его отношении. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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