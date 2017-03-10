В московском регионе изъяли более 200 килограммов гашиша

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Наркополицейские обнаружили секретный канал поставки более 200 килограмм марокканского гашиша в Россию и страны ЕС.

В московском регионе сотрудники полиции пресекли контрабанду более 200 килограммов гашиша на сумму более 150 миллионов рублей.

"Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с УНК ГУ МВД России по Московской области, при участии МВД Республики Молдовы и МВД Королевства Испания в рамках спецоперации "Пиренейский излом" пресечен контрабандный канал, через который осуществлялись незаконные поставки наркотического средства гашиш из Марокко в страны ЕС и далее в Россию",- сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе спецоперации "Пиренейский перелом" сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинском районе Московской области украинца, который перевозил в автобусе 90 килограмм гашиша.

Также в Москве задержан гражданин Молдовы, который курировал поставку в столице. В его машине найдено 33 килограмма гашиша.

В ходе следственных мероприятий установлен склад хранения наркотика, расположенный в арендуемом задержанном боксе гаражного кооператива. Сейчас полиция изымает гашиш, обнаруженный на складе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств", также решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Остальные участники объявлены в международный розыск.

"ГУНК МВД России продолжает оперативное сопровождение возбужденных по данным фактам уголовных дел. Общий вес изъятого наркотического средства гашиш - более 200 килограммов. По оценкам "черного рынка", его стоимость около 150 миллионов рублей, - сообщила Волк.