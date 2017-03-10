В Самаре возбуждено дело по факту смерти младенца в квартире родителей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью младенца в квартире родителей в Самаре. Тело ребенка с множественными ссадинами и кровоподтеками на голове было обнаружено 7 марта в Промышленном районе города. Отец девочки рассказал, что оставил ребенка с годовалой дочерью своей сожительницы.

В Самаре возбуждено уголовное дело об убийстве младенца в квартире родителей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

В рамках расследования допрошен отец погибшего ребенка. Он пояснил, что 6 марта оставил одномесячную дочь вместе с годовалой дочерью своей сожительницы в квартире спящими, а сам ушел в магазин. Вернувшись, он обнаружил своего ребенка на полу кухни с царапиной и шишкой на лбу.

"После этого он положил ее спать в люльку, а ночью обнаружил, что дочь не подает признаки жизни. В день происшествия, мать девочки была вынуждена уехать в Оренбургскую область к родственникам и отсутствовала дома", - рассказали в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяются показания отца погибшего ребенка.

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