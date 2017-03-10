На Урале экс-полицейского осудили на 13 лет за ритуальные убийства

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Бывший полицейский из Дагестана приговорен к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима за два заказных убийства и ритуальное убийство четырех бездомных.

В Свердловской области экс-полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы с пребыванием в колонии строго режима за убийство шести человек.

"Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима", - цитирует ТАСС приговор Верхнепышминского городского суда Свердловской области.

По данным следствия, В 2003 и в 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства бизнесменов. Затем он увлекся оккультизмом и в 2014 году совершил четыре ритуальных убийства. Преступление он совершал ночью, в лесу, в кругу из камней и при разведенном костре. Все действия сопровождались чтением молитв.

По результатам психолого-психиатрических экспертиз Байрамбеков был признан вменяемым.