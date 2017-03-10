Глава Минюста Украины пригрозил Путину судом

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Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, рассмотрение иска против России позволит начать суд над президентом этой страны Владимиром Путиным. При этом, рассмотрение дела по существу по иску продлится пять-шесть лет, подчеркнул он.

Украина ожидает, что рассмотрение иска против России позволит начать суд над президентом этой страны Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского Минюста Павел Петренко в эфире телеканала "Украина".

По его словам, министерству удалось собрать большое количество доказательств преступлений, которые якобы совершает Россия. Все они уже направлены в Международный суд ООН, передает сайт украинских "Вестей".

Также Петренко предположил, что рассмотрение дела по существу по иску Украины против России продлится пять-шесть лет. По его словам, в Гааге на слушаниях по вопросу установления обеспечительных мер в рамках поданного иска была показана только часть доказательств, передает ТАСС.

В середине января Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге. Украинские власти обвинили Россию в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове и ситуацией на юго-востоке Украины.

Накануне, 9 марта, в МИД России заявили, что Украина использует международный суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений.