К разминированию Пальмиры подключились 200 российских саперов

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Почти 200 российских саперов прибыли в Сирию для участия в разминировании освобожденной от боевиков Пальмиры, сообщили в Генштабе. В работе задействуют новейших роботов и специально обученных собак.

Отряд российских саперов прибыл в Сирию для участия в разминировании освобожденной от боевиков Пальмиры. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, пишет "Интерфакс".

По его словам, в разминировании освобожденной территории примут участие 187 сапера и 32 единицы техники. Кроме того, будут задействованы специально обученные собаки.

Пальмира была вновь освобождена от боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство" 2 марта. В первый раз террористы установили контроль над древним городом в середине 2015 года. В марте 2016 года сирийские войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, однако к концу года боевикам вновь удалось овладеть ей.