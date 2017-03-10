Неизвестный сообщил о бомбе в прибывающем на Курский вокзал поезде

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В дирекции железнодорожных вокзалов Москвы сообщили об анонимном звонке об угрозе взрыва на прибывающем на Курский вокзал поезде. Вокзал работает в штатном режиме. Сотрудники правоохранительных органов будут встречать поезд на месте.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, прибывающем на Курский вокзал. Об этом рассказали агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов столицы.

"Поступил анонимный звонок на "02" по поводу поезда, который прибудет на Курский вокзал. Сотрудники правоохранительных служб будут встречать его на месте. При этом сам вокзал работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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