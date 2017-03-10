Для Багдасарян попросили обязательные работы за подделку больничного

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Участнице гонок на "Гелендвагене" грозит до 480 часов обязательных работ за подделку больничного листа, при помощи которого она хотела избежать ранее назначенные ей судом обязательные работы за уклонение от исполнения административного наказания.

Прокурор просит 320 часов обязательных работ для стритрейсерши Мары Багдасарян за подделку больничного листа.

"Гособвинение просит назначить 320 часов обязательных работ для участницы уличных гонок и злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД Мары Багдасарян, обвиняемой в подделке больничного листа", - сообщает ТАСС.

Прокурор сообщил, что больничный лист Багдасарян был сделан при помощи копировального устройства.

За это правонарушение ей может грозить наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до обязательных работ на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.