Четверо россиян были на борту разбившегося вертолета в Турции

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В Турции потерпел крушение частный вертолет, погибло пять человек. Четверо из них - граждане России. Один из погибших является гендиректором российского филиала турецкого консорциума Eczacibaşi.

Четверо граждан России погибли в результате крушения вертолета близ Стамбула. Об этом сообщает сайт газеты Hurriyet.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета в Турции погибло пять человек.

Вертолет принадлежал частной компании, оказывающей услуги воздушного такси. Он летел со стороны аэропорта имени Ататюрка на запад. Предположительно, из-за тумана вертолет задел телевышку.

Издание Sabah публикует список пассажиров. По данным издания, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен. Последний является генеральным директором российской компании "Vitra Russia" — филиала турецкого консорциума Eczacibaşi.