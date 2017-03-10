Активиста Дадина выпустили из отделения полиции

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Активиста Ильдара Дадина, задержанного у здания ФСИН в Москве, выпустили из отделения полиции. По словам его адвоката Ксении Костроминой, никаких протоколов в его отношении не составляли. Активиста выпустили после проверки документов.

Активиста Ильдара Дадина выпустили из отделения полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину.

"Сотрудники полиции проверили документы Ильдара и отпустили его", - сказала она.

Адвокат добавила, что никаких протоколов об административном правонарушении в отношении Дадина не составляли.

Дадин был задержан в пятницу у здания ФСИН, где активист устроил одиночный пикет. Он требовал отставки главы ведомства Александра Тереха.

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был осужден за неоднократное нарушение правил проведения акций. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет. В конце февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в его отношении. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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